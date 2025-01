Geschorste Zuid-Koreaanse president aangeklaagd om leiden opstand

De geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon is aangeklaagd voor rebellie en het leiden van een opstand, omdat hij in december onverwachts de staat van beleg afkondigde. Hoewel de aanklacht niet verrassend is, komt die wel eerder dan verwacht.

Nu hij officieel is beschuldigd kan zijn proces waarschijnlijk snel beginnen, schrijven Zuid-Koreaanse media. Rebellie en het leiden van een opstand vallen onder een klein aantal misdrijven waarvoor geen immuniteit geldt voor de president van het land.

Als hij schuldig wordt bevonden, kan Yoon een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf krijgen. Het is de eerste keer dat in de geschiedenis van Zuid-Korea dat een staatshoofd strafrechtelijk wordt vervolgd terwijl hij officieel nog in functie is.

Kiezen tussen aanklacht of vrijlating

Naar Yoon werd in eerste instantie onderzoek gedaan door een instantie die zich bezighoudt met het bestrijden van corruptie onder hoge ambtenaren. Die heeft echter niet de mogelijkheid om Yoon aan te klagen.

De zaak werd donderdag overgedragen aan justitie, waarna er tot begin februari tijd zou zijn om het onderzoek af te ronden. Daarna zou de aanklacht geformuleerd worden.

Omdat Yoon niet meewerkt aan het onderzoek, had het Openbaar Ministerie de rechtbank gevraagd om zijn voorarrest opnieuw te verlengen. Maar dat verzoek werd afgewezen, wat betekende dat Yoon niet langer vastgehouden zou mogen worden. Het OM moest dus kiezen: of Yoon zou vrijkomen, of ze moesten versneld een aanklacht tegen hem indienen.

Fanatieke aanhangers

Los van de strafzaak onderzoekt het Constitutionele Hof nog of de afzetting van Yoon legitiem is geweest. Als dat het geval was, moeten er binnen zestig dagen nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden.

De grote meerderheid van de bevolking houdt Yoon verantwoordelijk voor het leiden van een opstand, blijkt uit opiniepeilingen. Maar een kleine groep van fanatieke aanhangers ziet de afzetting als illegaal.

Op 3 december kondigde Yoon onverwacht de militaire noodtoestand af. Daarmee werd het parlement buitenspel gezet en werden de media onder gezag van het leger gesteld. Daarnaast werden politieke bijeenkomsten, stakingen en demonstraties verboden.

Zwaarbewaakte villa

Zuid-Koreanen konden live meekijken hoe troepen het parlement probeerden binnen te dringen, terwijl parlementariërs bezig waren de noodtoestand terug te draaien. Volgens het OM had Yoon de militairen bevolen om de deuren open te breken "met bijlen of desnoods door te schieten".

190 van de 300 parlementsleden wisten in de chaos de vergaderzaal te bereiken en stemden unaniem voor het opheffen van de staat van beleg. Uren later trok Yoon de noodtoestand weer in. Op 14 december werd hij door het parlement afgezet en geschorst.

Na meerdere pogingen om hem op te pakken werd hij deze maand gearresteerd. Hij had zich verschanst in zijn zwaarbewaakte villa, waar duizenden aanhangers zich hadden verzameld om zijn aanhouding te verhinderen.

Toen de rechter Yoons voorarrest op 19 januari had verlengd, bestormde een groep aanhangers de rechtbank in Seoel. Zo'n zestig mensen werden gearresteerd.