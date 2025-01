Vermissingszaak België bleef veertien jaar onopgemerkt

De politie in België heeft een opsporingsbericht verspreid van een vrouw die al sinds 2010 vermist wordt. De vermissingszaak bleef tot vorig jaar onopgemerkt. Er werd nooit aangifte gedaan van haar verdwijning.

Sinds 2010 ontbreekt elk spoor van Heidi de Schepper. De toen 26-jarige vrouw woonde met haar vriend en hun drie kinderen in Balen, niet ver van de Nederlandse grens.

Ze leidde een vrij geïsoleerd leven met weinig sociale contacten, schrijven de opsporingsdiensten. Ze had een moeilijke jeugd en verbrak op haar achttiende het contact met haar familie.

In mei 2010 werd nog een rijbewijs op haar naam aangevraagd. Volgens de politie kan dat door haarzelf zijn gedaan, maar ook door iemand anders. De identiteitskaart van De Schepper is sinds 2011 niet meer verlengd.

School van kinderen

In de afgelopen veertien jaar is er geen aangifte van vermissing van de vrouw gedaan. Ook haar vriend zocht nooit contact met de autoriteiten. Hij heeft tegenover de politie verklaard dat zijn vriendin van de ene op de andere dag was verdwenen, en dat ze al haar spullen had meegenomen.

De verdwijning kwam vorig aan het licht door een melding van de school van een van de kinderen. De politie zegt dat het afgelopen jaar uitvoering onderzoek is gedaan, maar dat dat tot dusver niets heeft opgeleverd.

Nog een vermissing

Belgische media schrijven dat de vermissing van De Schepper doet denken aan een andere verdwijningszaak in de regio. In 2008 was op een paar kilometer afstand plotseling een andere vrouw verdwenen. Ook die vrouw is nog altijd spoorloos.

De politie houdt rekening met verschillende scenario's.