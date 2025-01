Onderzeekabel in Oostzee beschadigd 'door invloed van buitenaf'

Een onderzeekabel tussen Zweden en Letland van het Letse telecommunicatiebedrijf LVRTC is beschadigd geraakt, meldt de Letse publieke omroep LSM. Volgens de directeur van het bedrijf is "de kabel flink beschadigd en die schade is te wijten aan invloeden van buitenaf."

De beschadigde glasvezelkabel ligt in de Oostzee op de scheepvaartroute tussen Ventspils in Letland en het Zweedse eiland Gotland. De Letse autoriteiten hebben contact opgenomen met Zweden over het incident en er is ook overleg met de NAVO, zegt premier Silina.

Volgens haar is er een patrouillevaartuig in de richting van de beschadigde kabel gevaren om een schip te inspecteren dat betrokken zou zijn geweest bij het incident. Het patrouilleschip heeft daar volgens de Letse marine nog niets verdachts aangetroffen. Ook twee andere schepen in de buurt zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de schade, zegt de marine.

Het is niet bekend hoe groot de schade is. "De kabel ligt op meer dan 50 meter diepte, dus de omvang van de schade kan pas bepaald worden als de reparatiewerkzaamheden beginnen", aldus de directeur van LVRTC.

Eagle S

Eind december raakte een onderzeese kabel in de Oostzee tussen Finland en Estland beschadigd. Die schade zou zijn toegebracht met een anker van het schip Eagle S, dat behoort tot de zogenoemde Russische schaduwvloot.

De NAVO verhoogde daarop zijn militaire aanwezigheid in het gebied. Ook het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Tromp is op dit moment actief in de Oostzee. Dit Nederlandse fregat heeft de leiding over een groep schepen van NAVO-landen.

