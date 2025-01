Politie krijgt meer dan 50 tips over kunstroof Drents Museum

De politie doet ook onderzoek naar een mogelijk verdacht voertuig. Ongeveer een half uur na de roof kreeg de politie een melding over een autobrand in het nabijgelegen Rolde. Bij het voertuig in kwestie was niemand aanwezig.

"We houden er rekening mee dat deze personenauto een link heeft met de explosie en inbraak", is te lezen in een persbericht van de politie. "Het is een mogelijk scenario dat de verdachten in de buurt van de brandende auto in een andere auto zijn gestapt."

In Roemenië is de gouden helm van Cotofenesti zeer bekend, hij staat daar in de schoolboeken. Het eeuwenoude stuk is van bijna zuiver goud. Volgens cultuurjournalist Claudia Marcu is de diefstal vergelijkbaar met hoe het voor Nederlanders zou zijn als De Nachtwacht wordt gestolen. "Mensen zijn er kapot van", zei ze.