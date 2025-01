Van der Poel laat WK-vorm zien met oppermachtige zege in Hoogerheide

Mathieu van der Poel heeft met grote overmacht de laatste wereldbekerwedstrijd van het jaar gewonnen. In Hoogerheide toonde hij aan in grote vorm te verkeren, een week voor het WK.

Van der Poel, vorig jaar ook al de winnaar in Noord-Brabant, ging er al in de eerste ronde vandoor. Niemand kon of wilde zijn enorme tempo volgen en dus reed de Nederlandse wereldkampioen de hele wedstrijd alleen. De Belg Michael Vanthourenhout was best of the rest met een achterstand van ruim anderhalve minuut, Lars van der Haar werd derde.

Van der Poel reed een thuiswedstrijd. Sterker nog, De wedstrijd in Hoogerheide heet officieel de GP Adrie van der Poel, vernoemd naar zijn vader. Van der Poel junior kwam voor de achtste keer als eerste over de meet in Hoogerheide.

Titelverdediger op WK

Joris Nieuwenhuis, zaterdag in Maasmechelen nog knap derde, kende een slechte start en viel al vroeg in de wedstrijd. Hij kwam nu als achtste over de streep. Thibau Nys, in Benidorm vorige week nog de snelste, haalde de finish niet. Hij was ziek.

De eindzege in de wereldbekerklassement ging uiteindelijk naar Michael Vanthourenhout, het is zijn eerste eindwinst in het klassement. Ook de nummers twee en drie uit het klassement komen uit België. Toon Aerts en Joran Wyseure completeren het podium.

Volgende week zijn de wereldkampioenschappen veldrijden in het Franse Liévin, Van der Poel verdedigt dan zijn wereldkampioenstrui.