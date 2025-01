Amsterdam UMC daagt Plasterk voor de rechter om patentenkwestie

Het Amsterdam UMC heeft Ronald Plasterk en biotechbedrijf CureVac aangeklaagd in een geruchtmakende zaak over patenten op een kankertherapie. Dat bevestigt het ziekenhuis na berichtgeving in NRC.

De kwestie draait om de ontwikkeling van kankervaccins. Plasterk wordt ervan beschuldigd ten onrechte de patenten hiervoor als enige te hebben geclaimd, hoewel het onderzoek was gedaan samen met een andere UMC-wetenschapper, Jan Koster

In 2022 verkocht de oud-minister zijn bedrijf Frame Therapeutics, inclusief deze patenten, aan farmaciereus CureVac voor 32 miljoen euro. Maar Koster werd daarbij niet betrokken, onthulde NRC vorig jaar maart. Ook kon door de overname een klinische proef met nieuwe behandelwijzen voor longkankerpatiënten niet doorgaan. CureVac verhinderde zo de ontwikkeling van een therapie die kon concurreren met zijn eigen vaccins.

Het Amsterdam UMC stelt nu dat Plasterk en CureVac onrechtmatig hebben gehandeld. "Het gaat erom dat de rechten van zowel Jan Koster als van Amsterdam UMC niet zijn geëerbiedigd", schrijft het ziekenhuis in een toelichting aan de krant.

"En dat moet hersteld worden. Die patentaanvragen komen grotendeels voort uit met publiek geld gefinancierde kennis, dus een deel van de opbrengsten daarvan mag dan toch echt wel ten goede komen aan het publieke domein."

Schadevergoeding

Het Amsterdam UMC wil via een civiele rechtszaak de rechten op de uitvindingen waar Plasterk voor zichzelf patent op heeft geclaimd terug en eist een schadevergoeding. Om hoeveel geld het gaat, wil het ziekenhuis niet zeggen. Wel is er "een relatie met de verkoopwaarde van Plasterks bedrijf Frame Therapeutics aan Curevac, en de potentiële waarde van de patentaanvragen zelf", aldus een woordvoerder tegenover NRC.

Het ziekenhuis legt de claims niet alleen neer bij CureVac als eigenaar van de patenten, maar ook bij de privépersoon Plasterk. Welk deel van de schade voor rekening van Plasterk komt en welk deel voor CureVac is aan de rechter, zegt het Amsterdam UMC tegen NRC.

Het Amsterdam UMC en CureVac probeerden er in eerste instantie samen uit te komen zonder inmenging van de rechter, maar dat is niet gelukt. Plasterk zegt tegen de NOS dat hij zelf nooit aanwezig is geweest bij de gesprekken met het Amsterdam UMC. Wanneer de zaak dient, is niet bekend.

Premierschap

De kwestie rond de patenten en de beschuldigingen van zelfverrijking hebben Plasterk vorig jaar het premierschap gekost. Hij was daarvoor gevraagd door PVV-leider Wilders nadat hij eerder informateur was geweest, maar in mei trok hij zich onder druk van de publiciteit terug als kandidaat.

Plasterk spreekt tegen dat hij onrechtmatig heeft gehandeld, hij had naar eigen zeggen schriftelijke toestemming van de toenmalige UMC-bestuursvoorzitter. "Het Amsterdam UMC is vorig voorjaar (tijdens de kabinetsformatie) plotseling van mening veranderd en vindt het kennelijk nodig deze zaak voor te leggen aan de rechter. Dit is primair een zaak tussen Amsterdam-UMC en CureVac, dat sinds twee jaar eigenaar is. Ik zal uiteraard in de procedure mijn bijdrage leveren", schrijft Plasterk in een reactie.