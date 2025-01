26/1 in Nieuwsuur: Gazanen tegengehouden na ruzie over gevangenenruil • Holocaust herdacht in Amsterdam • Steeds meer afval in de ruimte

Holocaust herdacht in Amsterdam

In het Wertheimpark in Amsterdam zijn vandaag de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Jacques Grishaver sprak voor het laatst als voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Na 27 jaar houdt hij het voor gezien. We maakten een portret van de 82-jarige Amsterdammer die in de Tweede Wereldoorlog als baby was ondergedoken.