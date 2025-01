Reijnders helpt Milan aan wonderbaarlijke ontsnapping tegen Parma

AC Milan is in de Serie A ontsnapt aan puntenverlies tegen Parma dankzij twee goals in blessuretijd: 3-2. Oranje-international Tijjani Reijnders was weer belangrijk voor Milan door in San Siro de 2-2 voor zijn rekening te nemen.

Parma ging vlak voor tijd nog met 1-2 aan de leiding door goals Matteo Cancellieri en Enrico Del Prato, terwijl Christian Pulisic uit een strafschop voor Milan had gescoord.

Reijnders schoot in de tweede minuut van de blessuretijd in de korte hoek raak. Het betekende de zesde competitietreffer voor de middenvelder. De Nigeriaanse invaller Samuel Chukwueze hielp Milan daarna in de 95ste minuut zelfs aan de winst.

AC Milan stijgt dankzij de zege naar de zesde plaats in de Serie A, met een achterstand van 19 punten op koploper Napoli.