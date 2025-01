Zverev krijgt namen ex-vriendinnen toegeschreeuwd: 'Geen beschuldigingen meer'

Enkele minuten nadat Jannik Sinner het winnende punt had geslagen in de finale van de Australian Open tegen Alexander Zverev, trok een vrouw in het publiek alle aandacht naar zich toe. Ze riep keihard de namen van twee ex-vriendinnen van Zverev.

Dat waren de namen van Zverevs voormalige partners die de Duitse tennisser van huiselijk geweld beschuldigden. De vrouw in het publiek voegde daaraan toe dat Australië de vrouwen gelooft.

De 27-jarige Zverev was na zijn nederlaag in de finale niet van plan veel woorden vuil te maken aan de situatie. "Volgens mij zijn er al negen maanden geen beschuldigingen meer. Ik denk dat ik alles heb gedaan wat ik kon en ben niet van plan het onderwerp opnieuw te openen."

Twee beschuldigingen

Zverev kreeg in oktober 2023 een boete van 450.000 euro opgelegd voor het mishandelen van zijn ex-vriendin tijdens een ruzie in 2020. De tennisser ontkende alle beschuldigingen en ging in beroep. Die procedure werd afgelopen juni, op de dag dat hij de finale van Roland Garros haalde, afgesloten zonder uitspraak.

Het Openbaar Ministerie, de verdediging van Zverev en zijn ex-vriendin als mede-eiser gingen akkoord met een schikking van 200.000 euro. Daarvan betaalde hij 150.000 euro aan justitie en 50.000 euro aan ene goed doel.

Zverev ontkende eerder een beschuldiging door een andere vrouw van fysiek geweld. Die beschuldiging was voor de professionele tennistour (ATP) voor mannen aanleiding om onderzoek te doen. De ATP meldde in januari 2023 dat er onvoldoende bewijs was.