Indrukwekkende Brand wint in Hoogerheide, week voor WK veldrijden

Lucinda Brand heeft met de zege bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide haar seizoen extra glans gegeven. Ze was al eindwinnaar van het wereldbekerklassement en won nu solo de laatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen veldrijden. De Hongaarse Blanka Vas werd op gepaste afstand tweede, voor Puck Pieterse.

Zaterdag waren de rollen nog omgedraaid. Toen won Vas voor Backstedt en Brand in Maasmechelen.

Valpartijen

In een zware wedstrijd werd er veel gevallen. Marianne Vos gaf al vroeg in de wedstrijd op, maar verderop in de wedstrijd gingen ook onder andere Fem van Empel en Puck Pieterse tegen de grond. Pieterse en Van Empel kwamen nog wel wat terug, maar verder dan een derde en vierde plek kwamen ze niet. Ceylin del Carmen Alvarado kwam als vijfde over de meet.

Met name Pieterse viel op een ongelukkig moment. Ze lag samen met Brand op kop toen ze in de tweede ronde onderuit ging.

Volgende week zijn de wereldkampioenschappen veldrijden in het Franse Liévin.