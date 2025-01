Twente-vrouwen keren in blessuretijd achterstand om in zege op FC Utrecht

De wedstrijd in de Domstad kabbelde wat voort. Kansen waren op één hand te tellen en er waren weinig momenten waarbij het publiek kon opveren.

Pas de laatste twintig minuten kwam er wat spanning in de wedstrijd, toen Twente enkele grote kansen kreeg. Een kopbal van Leonie Vliek eindigde op de lat en in de rebound miste Jaimy Ravensbergen voor open doel.

Even later moest Utrecht-keepster Femke Bastiaen opnieuw in actie komen. Ze moest zich strekken om een schot van Kayleigh van Dooren naast te tikken en een doelpunt te voorkomen.

Tegen verhoudingen in

Tegen alle verhoudingen in lag vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de bal plots aan de andere kant in het doel. Utrecht had in de tweede helft nog geen kans gehad, maar leek er dankzij een bekeken schot van Tami Groenendijk toch nog met de zege vandoor te gaan.

Maar in de blessuretijd keerde Twente in drie minuten tijd toch nog de hele wedstrijd om. Eerst volleerde Van Dijk behendig de bal tegen de touwen. Niet veel later was Van Dijk opnieuw de gevierde vrouw bij Twente, toen ze haar tweede doelpunt maakte.