Een week na zege op PSV wint PEC ruim van Fortuna op drassig veld

PEC Zwolle heeft de knappe overwinning op PSV van een week geleden een passend vervolg gegeven met een zege bij Fortuna Sittard. Op een drassig veld in Limburg eindigde de wedstrijd in 1-4.

Het had flink geregend in Sittard en daar had de grasmat in het stadion van de thuisclub flink onder te lijden. Scheidsrechter Pol van Boekel vond het veld echter goed genoeg om op te voetballen.

Gevoetbald werd er, maar heel goed was het niet wat beide ploegen op de mat legden.