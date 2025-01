Zijn deze Europese topvrouwen opgewassen tegen Trump 2.0?

Trump doet niet geheimzinnig over zijn gevoelens jegens Europa. Op het World Economic Forum deze week zei hij een aantal "grote problemen" te hebben met de EU. Hij wil dat Europa meer producten uit Amerika importeert en is wars van Europese regels.

Op dezelfde bijeenkomst maakte Von der Leyen duidelijk dat de EU niet van plan is te buigen voor Amerikaanse dreigementen. Ze schetste een beeld van de EU als een economisch zwaargewicht. "In Europa spelen we volgens de regels."

Von der Leyen als woordvoerder?

Met Trump in het Witte Huis - die onder meer dreigt met het innemen van het Panamakanaal en Groenland - moeten Europese leiders zich opnieuw verhouden tot een Amerikaanse president met een agressieve leiderschapsstijl.

"Er zal misschien de neiging ontstaan om dat te spiegelen, maar dat is binnen de EU eigenlijk niet mogelijk", zegt Van Esch. "Er is niet één leider in Europa, dus iedereen die dat soort Bokito-achtig leiderschap zou vertonen, zou direct worden teruggefloten."

Dat geldt ook voor Von der Leyen. Sinds zij is begonnen aan haar tweede termijn heeft ze meer macht naar zich toe getrokken binnen de Commissie: de lijntjes van alle belangrijke portefeuilles lopen naar haar. Dat versterkt wellicht haar positie binnen de EU en haar aanzien naar buiten toe, "maar op het wereldtoneel komt ze er niet mee weg om als dé woordvoerder namens de EU op te treden", zegt Van Esch. "Dat zullen leiders van de lidstaten niet accepteren."

'Trump-fluisteraar' Meloni

Bovendien lijkt het er niet op dat Trump Von der Leyen ziet als aanspreekpunt. De twee hebben elkaar nog niet één-op-één gesproken, pogingen van Von der Leyen ten spijt. Trump richt zich liever tot een andere Europese leider: de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Zij was als enige Europese regeringsleider aanwezig bij de inauguratie en bezocht hem eerder al in zijn huis in Mar-a-Lago.