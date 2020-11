Matig spelende Thiem verliest in Londen van gretige Roeblev

Andrej Roeblev heeft op de ATP Finals in stijl afscheid genomen van het tennisjaar 2020. De reeds uitgeschakelde Rus, dit seizoen goed voor vijf titels, versloeg in de laatste groepswedstrijd een matig spelende Dominic Thiem met 6-2, 7-5.

US Open-winnaar Thiem was al zeker van de halve finales en dat was te merken aan zijn niveau, dat een paar procent minder was in vergelijking met zijn winnende partijen tegen Rafael Nadal en Stefanos Tsitsipas.

Roeblev maakte er daarentegen het beste van. "Er stonden nog 200 ATP-punten op het spelen. Dat is me ook veel waard", zei de Rus na afloop.

Nadal en Tsitsipas maken vanavond vanaf 21.00 uur uit wie er als tweede in de groep eindigt achter Thiem.