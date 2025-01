Slimste mens-kandidaat Lisa Loeb doet aangifte van doodsbedreiging

Cabaretière en presentatrice Lisa Loeb heeft aangifte gedaan van een doodsbedreiging die zij ontving na haar deelname aan het tv-programma De slimste mens. Dat heeft haar management bevestigd. Loeb laat aan persbureau ANP weten verder geen toelichting op de aangifte te willen geven.

Loeb kondigde afgelopen week in het AD aan dat ze aangifte zou gaan doen. "Het is heel cool om te zeggen: het raakt me niet. Maar het raakt me wél. Het is een leuk programma en je wil leuke televisie maken. Het is jammer dat je dan veel shit over je heen krijgt", vertelt Loeb.

Ze heeft gewacht voor ze aangifte ging doen. "Het is voor mij de eerste keer, dus ik heb de politie eerst om advies gevraagd. Maar zij raadden me aan dit te doen, ook zodat het geregistreerd wordt."

Loeb staat in het huidige seizoen van De slimste mens bovenaan in het klassement. Dat betekent dat ze tijdens de finaleweek terugkeert op televisie.

KRO-NCRV liet eerder deze week weten "geschrokken" te zijn van de doodsbedreiging. De omroep vindt het "diep- en dieptriest" en hoopt dat de politie serieus werk maakt van de aangifte.