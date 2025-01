Holocaust herdacht in Wertheimpark in Amsterdam

NOS 80 jaar bevrijding - Herdenking Holocaust op NPO 2

In deze uitzending wordt teruggeblikt op de herdenking en zijn er reportages en gesprekken over de Holocaust in Nederland en over de verschrikkingen van Auschwitz.

Presentator Rob Trip praat in het Holocaust Museum in Amsterdam met journalist Ronit Palache over haar grootouders die Auschwitz overleefden en over de impact van de Holocaust op jongere Joodse generaties. Ook is er aandacht voor het gebouw van het Holocaust Museum, waar in het verleden ruim 600 Joodse baby's en jonge kinderen werden gered van de dood.

De uitzending NOS 80 jaar bevrijding - Herdenking Holocaust is te zien van 19.18 tot 19.59 uur op NPO 2.