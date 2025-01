Feest voor Chelsea: duurste aankoop in vrouwenvoetbal én derbyzege op Arsenal

Het was dubbel feest voor de voetbalsters van Chelsea zondagmiddag. De koploper in de Womens Super League was na een turbulente slotfase namelijk met 1-0 te sterk voor Arsenal, dat de speelronde begon als nummer twee.

De middag begon ook al feestelijk met de presentatie van Naomi Girma. De 24-jarige Amerikaanse verdedigster is de eerste speelster voor wie meer dan een miljoen euro betaald is in het vrouwenvoetbal.