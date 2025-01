Eerste transfer van ruim miljoen in vrouwenvoetbal: Girma naar Chelsea

Voor het eerst is er meer dan een miljoen betaald voor een voetbalster. Chelsea heeft verdedigster Naomi Girma (24) voor naar verluidt 1,05 miljoen euro binnengehaald.

Girma, die overkomt van het Amerikaanse San Diego Wave, werd zondagmiddag gepresenteerd aan het publiek op Stamford Bridge. Daar speelt de koploper van de Premier League een thuiswedstrijd tegen nummer twee Arsenal.

Bij Chelsea wordt Girma ploeggenote van Oranje-internationals Wieke Kaptein en Aniek Nouwen. De 44-voudig Amerikaans international werd in 2023 gekozen tot beste speelster van het jaar in de Verenigde Staten.

Oplopende transfersommen

De transfersommen in het vrouwenvoetbal liepen de afgelopen jaren al meer en meer op. Zo gingen de vergoedingen van tienduizenden euro's naar bedragen van soms wel meerdere tonnen. Het vorige record werd gevestigd aan het begin van vorig jaar toen Racheal Kundananji voor 735.000 euro de overstap maakte van Real Madrid naar Amerikaanse Bay FC.

De duurste Nederlandse speelster is Jackie Groenen. PSG betaalde in drie jaar geleden 150.000 euro om de middenvelder van Oranje over te nemen van Manchester United. Komende zomer brengt Veerle Buurman dat record op 200.000 euro, als ze de overtstap maakt van PSV naar Chelsea.

De duurste transfer bij de mannen is nog altijd Neymar, die in 2017 voor 222 miljoen van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain verkaste.