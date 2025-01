Sinner prolongeert titel op Australian Open na eenzijdige finale tegen Zverev

Als soevereine aanvoerder van de wereldranglijst domineert Sinner het mondiale tennis, al hangt een dopingzaak nog altijd als een donkere wolk boven zijn hoofd. Tijdens de Australian Open werd bekend dat sporttribunaal CAS in april het hoger beroep behandelt tegen de tennisser, die een lichte straf kreeg nadat hij tweemaal positief testte op een anabole steroïde.

Breekkansen

Sinner begon overtuigend aan de finale in Melbourne. Hij won zijn eerste twee servicebeurten eenvoudig en kreeg in de tweede opslagbeurt van de geboren Hamburger meteen twee breekkansen. Zverev wist die weg te werken en vanaf dat moment was de wedstrijd meer in evenwicht.

Bij 4-3 voor Sinner kreeg de Italiaan opnieuw breekkansen. Hij benutte zijn vierde van die game en serveerde de eerste set vervolgens uit: 6-3.

In de tweede set was het opnieuw Zverev die als eerste in de problemen kwam. Hij moest twee breekpunten toestaan in de derde game van de tweede set, maar werkte die wel weg.

Netband

Daarna kwam hij langzaam maar zeker dichter bij het niveau van Sinner. De Duitser won zijn eigen servicegames steeds makkelijker en kwam ook een aantal keren dicht bij een breekkans op de opslag van Sinner. Uiteindelijk moest een tiebreak de beslissing brengen.