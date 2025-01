Verkiezingen zonder echte oppositie in Belarus, waar de winnaar al vaststaat

Op straat in Minsk is weinig van een politieke campagne terug te zien. Er hangen hier en daar wat posters, heel soms met de verschillende kandidaten. Maar daar blijft het bij. Er bestaat geen twijfel over wie deze dag de presidentsverkiezingen in Belarus gaat winnen.

Zelfs de gedoodverfde winnaar, president Aleksandr Loekasjenko, lijkt weinig interesse te hebben in de campagne. "Daar heb ik geen tijd voor", zei hij eerder deze week toen hij werknemers van een autofabriek toesprak. Een zevende termijn, boven op de 30 jaar die hij al aan de macht is, staat vast.

Kritiek

Bij een speech in een fabriek vijf jaar geleden werd de president nog uitgejoeld. "Vertrek, vertrek!", scandeerden werknemers destijds. Waar zijn regime toen te maken had met de grootste protesten sinds de onafhankelijkheid, is daar dit weekend geen enkele sprake van.

De oppositie is gevlucht, opgepakt of monddood gemaakt. Dat concluderen onafhankelijke mensenrechtenorganisaties, maar ook aanhangers zien dat er geen ruimte meer is voor kritiek.

Tevreden

"Wie zich niet heeft aangepast, is het land uit", zegt een taxichauffeur terwijl ik door het centrum rijd. Zelf heeft hij al gestemd en is hij tevreden met de president.

"We hebben genoeg werk en een goed inkomen. We hebben alles wat we nodig hebben. Loekasjenko is een slimme man." Het enige wat hem stoort, is dat hij door de spanningen met de EU niet zomaar naar Europa kan. "Anders zou ik graag Nederland willen bezoeken."