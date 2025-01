Marathonschaatsers Ter Haar en Snoek winnen tweede GP-wedstrijd op Weissensee

In het algemeen klassement is Den Hertog op dit moment de nummer één, gevolgd door Visser. Ter Haar is terug te vinden op de derde plek. Bij de vrouwen heeft Snoek de leiding overgenomen van Kiel. Jet Fransen staat derde.

Omdat er in de komende dagen veel regen wordt verwacht, is de wedstrijd een dag eerder verreden. Het is nog onzeker of de Alternatieve Elfstedentocht, de derde GP-wedstrijd, woensdag door kan gaan.