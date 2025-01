Tweede Nederlander overleden na zwaar auto-ongeluk Düsseldorf

Bij het ernstige auto-ongeluk in Düsseldorf gisterochtend is een tweede Nederlander om het leven gekomen. De 53-jarige man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Twee inzittenden liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Eerder werd bekend dat de 60-jarige bestuurder was omgekomen.

De vier Nederlanders reden gisterochtend rond 10.30 uur met hoge snelheid door de wijk Golzheim. Volgens Duitse media slipte de BMW door onbekende oorzaak en sloeg de auto meerdere keren over de kop. Vervolgens raakte de auto een verkeerslicht en botste tegen een fietser. Die laatste is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Een man die bij een bushalte zat, werd geraakt door rondvliegend puin. Hij is zwaargewond naar het ziekhuis gebracht.

Door de impact van de klap brak de auto in stukken. De straat lag in de wijde omtrek bezaaid met onderdelen. De inzittenden moesten uit de auto worden geknipt. De hulpdiensten zetten onder meer twee traumahelikopters in. Duitse media spreken van een horror-crash.