Ontsnapte patiënt met tbs aangehouden na massale zoekactie bij Den Dolder

De politie heeft vannacht na een grote zoekactie een ontsnapte patiënt uit de psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder aangehouden. Het gaat om een man die tbs met voorwaarden opgelegd had gekregen. RTV Utrecht meldt dat de 44-jarige man op begeleid verlof was en rond middernacht bij terugkomst bij de kliniek ontsnapte.

Na de ontsnapping begon de politie de zoekactie naar de patiënt en zette daarbij meerdere politiewagens en een politiehelikopter in. Ook verspreidde de politie op X een signalement waarin werd gewaarschuwd om de man niet zelf te benaderen en 112 te bellen.

De politie zegt grootschalig te zijn uitgerukt "vanwege het verleden van de patiënt". Volgens Fivoor werd de man behandeld vanwege een 'mishandeling door gevaarlijk rijgedrag'. De man was door justitie in de kliniek geplaatst.

Om 01.40 werd de man met hulp van een politiehond aangehouden na een tip van een getuige die de man zag in de straat Het Plein in Den Dolder. De politie meldt dat de man zich verzette tegen de arrestatie en is meegenomen naar het bureau.

Onrust bij omwonenden

De politie wil verder niets kwijt over de ontsnapte patiënt en verwijst naar de psychiatrische kliniek Fivoor, die vragen van de NOS niet kan beantwoorden. Op de website van Fivoor staat dat de man niet meer terugkeert naar de kliniek.

Het incident volgt nadat eerder deze maand een 76-jarige vrouw werd doodgestoken door een patiënt van de kliniek die op verlof was. Na dat incident werden door de betrokken instanties buurtavonden georganiseerd en extra buurcoaches ingezet.

In 2017 kwam de kliniek ook in opspraak, toen Anne Faber werd gedood door Michael P., die ook werd behandeld bij Fivoor.