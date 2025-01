Duitsland strenger voor migranten, maar blijvers krijgen warm onthaal

Hoewel Duitsland in tegenstelling tot Nederland geen uitpuilende asielzoekerscentra kent en wel iets doet aan het spreiden van asielzoekers, worstelt de bevolking in toenemende mate met de miljoenen vluchtelingen die de afgelopen jaren naar het land kwamen. Migratie is ook in Duitsland een belangrijk verkiezingsthema, voor steeds meer partijen.

Na een reeks van kleine en grote aanslagen - door mensen met een migratieachtergrond in steden als Solingen, Maagdenburg en deze week nog in het Beierse Aschaffenburg - maken de Duitsers én Duitse politici zich zorgen. Alleen in Solingen ging het om een religieus gemotiveerde aanslag, maar Duitsland heeft wel steeds vaker te maken met aanvallen door (voormalige) asielzoekers met psychische problemen.

Nijpend personeelstekort

Het zijn ontwikkelingen die koren op de molen zijn van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD). Bij de komende verkiezingen kan AfD als de tweede partij van het land eindigen, met naar schatting 20 procent van de stemmen. De partij pleit al langer voor een migratiestop.

Maar het is de rechts-conservatieve CDU die in de peilingen onverminderd aan kop staat met zo'n 30 procent van de stemmen. En ook die partij pleit voor een strenger asielbeleid en wil asielzoekers al aan de grens opvangen. Een snelle selectie daar, moet het makkelijker maken om afgewezen asielzoekers weg te sturen, zo is de gedachte.

Dat asielzoekers die mogen blijven in Duitsland snel aan werk komen, is te zien in München. Veel bedrijven, waaronder het gemeentelijk vervoerbedrijf, nemen met voorrang asielzoekers aan. Ook verzorgen ze taalonderwijs op maat. Volgens directeur Oliver Glaser van de Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zijn de asielzoekers in Beieren "hard nodig, omdat er overal een nijpend personeelsgebrek is". Ook vergrijst de Duitse bevolking nog meer dan de Nederlandse, zegt Glaser.

Asielzoeker Nooruz Khawari uit Afghanistan bestuurt als alles goed gaat binnenkort officieel een tram. Maar hij moet eerst nog afrijden. "Het lastigste was de taal", zegt hij: