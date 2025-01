Tientallen doden bij aanval op ziekenhuis in belegerde stad Sudan

Bij een aanval op een ziekenhuis in Sudan zijn 70 mensen omgekomen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het ziekenhuis in de belegerde stad Al-Fashir, een grote stad in het noorden van de regio Darfur, is het enige dat nog functioneert.

De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) zou volgens lokale bronnen achter de aanval hebben gezeten. De groep heeft de aanval niet opgeëist.

De leider van de WHO sprak zijn afschuw uit over de aanval. "De afschuwelijke aanval op het Saudische ziekenhuis in Al-Fashir leidde tot 19 gewonden en 70 doden onder patiënten en begeleiders", schreef Tedros Ghebreyesus in een verklaring. "Ten tijde van de aanval zat het ziekenhuis vol met patiënten die zorg kregen."

Ook Saudi-Arabië, dat het regeringsleger steunt, heeft de aanval veroordeeld. Het land spreekt van een schending van het internationaal recht.

Artsen werken door

Het is niet de eerste keer dat het ziekenhuis in Al-Fashir is aangevallen. Het ligt vlak bij de frontlinie van de oorlog en is herhaaldelijk getroffen door beschietingen. Desondanks blijven artsen hun werk doen. Soms bij het licht van mobiele telefoons als het ziekenhuis zonder stroom komt te zitten.

De RSF-rebellen zijn erop gebrand om Al-Fashir in handen te krijgen. Intussen verliezen ze steeds meer terrein in de hoofdstad Khartoem. In de zuidelijke en oostelijke delen van het land zijn ze vrijwel volledig verdreven.

Bij aanvallen in miljoenenstad Al-Fashir zou RSF de afgelopen maanden 782 burgers hebben gedood. Meer dan 1100 mensen zijn gewond geraakt, zei de VN in december.

De VN zegt zich ernstige zorgen te maken over de situatie daar. "Sinds mei 2024 wordt Al-Fashir belegerd door de RSF," zegt een woordvoerder. "Burgers in Al-Fashir hebben al maandenlang lijden, geweld en grove mensenrechtenschendingen doorstaan onder de langdurige belegering. Hun levens hangen nu aan een zijden draadje vanwege een steeds precairdere situatie."