Eerste regen gevallen in door branden getroffen gebied in Californië

Na weken van droogte is er regen gevallen in het door natuurbranden geteisterde gebied rond de Californische stad Los Angeles. De regen helpt brandweerlieden om de branden die er nog steeds woeden onder controle te krijgen.

Maar op sommige plaatsen wordt zware regenval verwacht met mogelijk zelfs wolkbreuken en als dat boven verbrand gebied gebeurt, kan dat nieuwe problemen veroorzaken. De verkoolde en verdroogde grond neemt het water niet op, waardoor modderstromen met vervuilde grond, puin en giftige as kunnen ontstaan. Bewoners onderaan de heuvels van Altadena krijgen het advies om zandzakken neer te leggen om hun huis tegen overstroming te beschermen.

In het puin en de as zitten resten van onder meer verbrande auto's, elektronica, batterijen, bouwmaterialen en meubilair, waardoor er giftige stoffen in zitten als pesticiden, asbest, lood en kunststoffen.

Milieuschade

Waar mogelijk hebben gemeentediensten wegen versterkt, begroeiing verwijderd en hellingen gestut in het door brand getroffen gebied. Er wordt geprobeerd het gebied zo snel mogelijk schoon te maken om de milieuschade zoveel mogelijk te beperken.

De natuurbranden braken op 7 januari uit en hebben grote schade aangericht aan woonwijken en natuurgebieden. Met name de Eaton- en Palisades-branden hebben hele wijken in de as gelegd. Het vuur kon zich snel verspreiden door de Santa Ana-winden, die onvoorspelbaar zijn en gepaard gaan met harde windstoten. Voor zover bekend zijn er 28 mensen om het leven gekomen. Deze branden zijn grotendeels onder controle, maar het vuur is nog niet overal uit.

Woensdag brak in het noorden van de regio Los Angeles, bij Hughes, een nieuwe brand uit. Daardoor moesten opnieuw tienduizenden mensen hun huis uit. De brand is grotendeels onder controle.