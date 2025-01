Hattrick Welsford in Tour Down Under, Narváez eindwinnaar

Sam Welsford heeft na de eerste en de tweede rit ook de slotetappe in de Tour Down Under gewonnen. De Australiër van Red Bull-Bora bleef na 90 kilometer door de straten van Adelaide Bryan Coquard en Phil Bauhaus voor in de massasprint. Alleen de Fransman Coquard bleef nog enigszins in het wiel van de sterke Welsford.

Net als in de eerste twee ritten zette Danny van Poppel ploeggenoot Welsford perfect af en die sprintte soeverein naar de zege. De Nederlander werd zelf vijfde in de daguitslag. Door deze overwinning ging ook de puntentrui naar de 29-jarige Welsford.

Eerste klassementszege

De eindzege van Jhonatan Narváez kwam niet meer in gevaar. De Ecuadoraan van UAE Emirates, die in de voorlaatste etappe naar Willunga Hill de leiding overnam van Javier Romo, boekte zijn eerste eindoverwinning in de WorldTour. Hij eindigde voor Romo van Movistar en Finn Fisher-Black van Bora.

Beste Nederlander in het klassement was Bauke Mollema op plek dertien. Hij eindigde ruim een minuut achter Narváez.