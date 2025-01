Rusland mocht niet winnen, maar verder ging Bidens Oekraïnestrategie niet

Er is dankbaarheid voor de tientallen miljarden dollars aan hulp, maar president Zelensky gaf onlangs in een podcast aan dat Oekraïne meer had verwacht. Het Russische leger is het afgelopen jaar ten koste van grote verliezen opgerukt in Oost-Oekraïne. Rusland kampt met problemen, maar is voorlopig in het voordeel op het slagveld. Het Oekraïense leger heeft een tekort aan rekruten en desertie is een groeiend probleem.

Slijtageslag

Achteraf gezien had Biden volgens experts moeten inzetten op diplomatie. "In plaats daarvan werd alleen gefocust op voorkomen dat Rusland de oorlog zou winnen", zegt George Beebe, strategie- en Ruslandexpert bij de Amerikaanse denktank Quincy Institute. Hij was adviseur voor ex-vicepresident Cheney en directeur van de inlichtingenafdeling bij de CIA die zich bezighoudt met Rusland.

"Het gebrek aan strategie leidde tot een slijtageslag waar de VS niet op was voorbereid en waarin Oekraïne geleidelijk aan wordt vernietigd. Dat is zowel een menselijke als een geopolitieke tragedie", vat Beebe samen.

Oorlog gemanaged

Oekraïne-expert Deen vindt het een terecht verwijt dat Biden diplomatie te lang uit de weg is gegaan, maar nuanceert ook. "Het had er ook mee te maken dat Zelensky naarmate de oorlog vorderde echt niet meer wilde onderhandelen."

Volgens Deen heeft Biden altijd geluisterd naar de wens van Oekraïne om alleen mét en niet óver Oekraïne te onderhandelen. "Maar misschien heeft Biden Oekraïne te lang het idee gegeven dat een militaire overwinning haalbaar was."

Inmiddels wijst alles erop dat er snel onderhandelingen komen. In deze video wordt uitgelegd wat daarvan wordt verwacht: