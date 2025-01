Zeker dertien buitenlandse militairen gedood bij gevechten in Oost-Congo

Correspondent Elles van Gelder:

"Verschillende landen hebben hun burgers opgeroepen om Goma te verlaten en ook familieleden en ander niet-essentieel personeel van de VN vertrekken. Goma ligt tegen Rwanda aan en is nu zo goed als omsingeld. Het is een grote stad waar veel mensen uit de omgeving de afgelopen decennia naartoe zijn gevlucht vanwege geweld van gewapende groepen. Daardoor liggen er om de stad heen veel vluchtelingenkampen.

De Franse president Macron zegt dat hij met de Congolese en Rwandese leiders heeft gebeld om te vragen een einde te maken aan de gevechten. Eigenlijk is alleen het telefoontje naar Rwanda cruciaal, omdat Rwanda M23 terug kan fluiten.

Hoewel dit als een belangrijke actie kan worden gezien door Frankrijk, net als het spoedoverleg van de VN vandaag, is er al heel lang bewijs van Rwanda's aandeel in het geweld in de Democratische Republiek Congo. De internationale gemeenschap had eerder een vuist kunnen maken, maar veel landen wilden Rwanda graag te vriend houden uit eigenbelang. Zo heeft de EU een overeenkomst met het land over de uitvoer van grondstoffen."