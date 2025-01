Wekdienst 26/1: Verkiezingen in Belarus en Nationale Holocaust Herdenking

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Schoof en burgemeester Halsema houden een toespraak tijdens de Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument in het Wertheimpark in Amsterdam. Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

In Belarus zijn vandaag presidentsverkiezingen, maar volgens de oppositie staat de uitslag al vast. Dictator Loekasjenko gaat na ruim dertig jaar voor een zevende termijn als president en heeft geen echte tegenstand. Westerse landen spreken van een schijnverkiezing.

Het is de laatste dag van de Nationale Tuinvogeltelling. Vanavond komt de Vogelbescherming met een top 10 van vogels die deelnemers het vaakst in de tuin hebben gezien.

Het is het slotweekend van de wereldbeker veldrijden. In het Brabantse Hoogerheide wordt om 13.40 uur de slotrace voor de vrouwen verreden en om 15.10 uur is het de beurt aan de mannen. De races zijn live te zien op NPO 1, op NOS.nl en in de NOS-app.

In Calgary staat de derde wereldbeker langebaanschaatsen op het programma. De ritten zijn te zien op NPO 3 vanaf 20.45 uur, en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

In de Democratische Republiek Congo zijn zeker dertien buitenlandse militairen gedood bij gevechten met een rebellengroep. Zes van hen maakten deel uit van een VN-vredesmissie. Het gaat om soldaten uit Zuid-Afrika, Malawi en Uruguay.

De rebellengroep heeft de afgelopen weken veel terrein veroverd en de oostelijke stad Goma omsingeld. De groep vecht al ruim twee jaar tegen het Congolese leger om macht en grondstoffen als koper, goud en diamant. Vanwege het escalerende geweld in het gebied komt de VN-Veiligheidsraad vandaag bij elkaar voor een spoedberaad.

Ander nieuws uit de nacht:

Canadees vrachtschip ligt al dagenlang vast in ijs Eriemeer: op de grens tussen Canada en de VS ligt al dagen een vrachtschip vastgevroren in het ijs. De kustwacht probeert met twee ijsbrekers het schip los te krijgen.

Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af, derde test dit jaar: de raketten kwamen 1500 kilometer verderop neer in de Gele Zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger.

Evacuaties door grote brand in centrum Zutphen: zo'n 25 hotelgasten zijn vannacht geëvacueerd vanwege een grote brand in een huis vlak bij het hotel. Midden in de nacht brak er brand uit in een 200 jaar oud pand.

En dan nog even dit:

Een Amerikaanse vrouw heeft een bijzondere medische mijlpaal bereikt: ze is de langstlevende ontvanger van een varkensorgaan. Towana Looney kreeg in november een nier van een varken en het gaat, 61 dagen later, nog altijd goed met haar. Volgens persbureau AP heeft nog nooit iemand met een orgaan van een dier langer geleefd dan zij. "Ik ben een supervrouw", zegt Looney er zelf over. Ze loopt zelfs familieleden voorbij tijdens lange wandelingen door New York. "Het is een heel nieuwe kijk op het leven."