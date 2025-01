Brand in oud pand centrum Zutphen, bewoners geëvacueerd

In het centrum van Zutphen zijn ongeveer dertig mensen geëvacueerd vanwege een grote brand.

De brand brak rond 03.30 uur uit in een pand uit 1805 in de straat Barlheze. Omdat er mogelijk in het pand een bewoner aanwezig was en het om een oud pand ging, was de brandweer in groten getale aanwezig. De bewoner bleek echter niet in het pand te zijn en meldde zich later bij de hulpdiensten.

Vanwege de brand werd onder meer een achtergelegen hotel geëvacueerd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio schat dat er ongeveer 25 gasten in het hotel waren. Zij zijn opgevangen in een restaurant in de buurt. Ook ongeveer zes bewoners van de huizen naast het pand waar de brand woedde werden in dat restaurant opgevangen.

De brand was rond 05.30 uur volledig geblust en de brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Het dak van het huis waar de brand woedde is grotendeels verwoest. Er wordt nog onderzocht wat de verdere schade is aan het pand.