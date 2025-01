Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af, derde test dit jaar

Noord-Korea heeft gisteren een test uitgevoerd met meerdere kruisraketten. Het is voor zover bekend de derde keer dit jaar dat het communistische land een rakettest uitvoert.

Het Zuid-Koreaanse leger heeft de test bevestigd en zei dat er zaterdagmiddag rond 16.00 uur lokale tijd meerdere kruisraketten vanuit het land richting de Gele Zee werden afgevuurd. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA legden de raketten een afstand van 1500 kilometer af en raakten zij hun doelen. Het persbureau spreekt over een test met een "belangrijk wapensysteem". Zoals wel vaker zegt het persbureau dat dictator Kim Jong-un persoonlijk toezicht hield op de test.

Kim meldt tegen het staatspersbureau dat Noord-Korea's afweermogelijkheden "grondiger worden geperfectioneerd" en bevestigde dat zijn land "zware inspanningen" zal leveren om de stabiliteit te verdedigen "op basis van krachtiger ontwikkelde militaire slagkracht". Eerder deze maand zei het land een nieuwe hypersonische raket te hebben getest.

'Tegenreactie'

Vandaag meldde het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken via KCNA ook dat het land met de "zwaarste tegenactie" tegen de Verenigde Staten zal optreden zolang Washington de soevereiniteit van Pyongyang "weigert". Volgens het ministerie zijn de gezamenlijke oefeningen die de VS met Zuid-Korea uitvoert verantwoordelijk voor de groeiende spanningen in de regio.

Donderdag zei de Amerikaanse president Trump in een interview dat hij opnieuw contact op gaat nemen met Kim. Tijdens de eerste termijn van Trump spraken de twee ook al met elkaar.