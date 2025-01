Canadees vrachtschip ligt al dagenlang vast in ijs Eriemeer

Een Canadees vrachtschip met zeventien mensen aan boord ligt sinds woensdag vast in het ijs van het Eriemeer tussen de Verenigde Staten en Canada.

Het vrachtschip de Manitoulin kwam vast te zitten nadat het een lading tarwe had afgeleverd in de Amerikaanse stad Buffalo en terug wilde keren naar Canada. Vrachtschepen die in de zogenoemde Grote Meren varen in de buurt van de Canadees-Amerikaanse grens hebben vaak te maken met ijs in de winter. Meestal slagen ze erin daar doorheen te varen, maar in sommige gevallen blijkt het ijs te dik.

Sinds donderdag is zowel de Amerikaanse als de Canadese kustwacht met ijsbrekers aan het werk om het vaartuig, dat 203 meter lang is, te bevrijden. Ook wordt een helikopter ingezet. Het schip is niet beschadigd en de bemanning maakt het goed. Als de twee reddingsschepen er niet in slagen om het vrachtschip te bevrijden, wordt morgen een derde kustwachtschip ingezet.