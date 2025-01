Beune verslaat 'onverslaanbare' Takagi op 1.500 meter in Calgary, Rijpma-de Jong derde

Joy Beune kent tot nu toe een geweldig weekend. De Nederlandse verraste zaterdagavond bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary door op de 1.500 meter in Calgary de 'onverslaanbare' topfavoriete Miho Takagi te verslaan.

Beune wist afgelopen nacht ook al de 5.000 meter te winnen. "Beter kan niet", zei Beune na haar race.

Antoinette Rijpma-de Jong pakte het brons na een mooie rit tegen landgenote Angel Daleman, die net buiten het podium belandde.

Zeven keer winst op een rij

De laatste keer dat Takagi in een wereldbekerwedstrijd niet wist te winnen op de 1.500 meter was in februari 2023. Daarna won ze zeven keer op een rij.

Dit seizoen was de Japanse dus ook de beste in de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Toen wist ze Beune in Nagano (derde) en Peking (tweede) achter zich te houden.

Dat leek zaterdagavond ook weer te gebeuren toen Takagi heel snel opende met 24,84. Beune was zo'n acht tienden langzamer, maar wist dat later in de race meer dan goed te maken. Beune tikte bijna de hele race een hogere snelheid aan dan haar concurrente.