Mbappé leidt Real Madrid met hattrick langs Valladolid, puntenverlies concurrent Atlético

In het Estadio José Zorrilla had Real in ieder opzicht het overwicht tegen de hekkensluiter van de competitie. Na een half uur kwamen de bezoekers op voorsprong. Mbappé rondde na een snelle combinatie met Jude Bellingham fraai af en schoot de bal met een boog in de hoek.

Na rust verdubbelde de Fransman de score na een goed uitgespeelde aanval. Mbappé stoomde vanaf de linkerkant op, ontving de bal van Rodrygo en schoof de 0-2 laag in de verre hoek.

In blessuretijd voltooide Mbappé zijn hattrick door een penalty te benutten. Valladolid-middenvelder Mario Martin haalde Bellingham neer in het strafschopgebied en na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip. Mbappé faalde niet en schoot de strafschop hard binnen.

Gelijkspel Atlético

Real wist op dat moment al dat het goede zaken zou gaan doen in de titelstrijd. Eerder op de dag had Atlético zich stukgebeten op Villarreal, de nummer vijf van de ranglijst.