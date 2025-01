FC Groningen verslaat Heerenveen eindelijk weer in Derby van het Noorden

"Zaterdag geldt maar één ding: derbywinst!", zagen de spelers van FC Groningen vrijdag staan op een spandoek bij de afsluitende training. De boodschap van de supporters voor het team was duidelijk aan de vooravond van de Derby van het Noorden.

Om meerdere redenen kon FC Groningen een opsteker goed gebruiken. De ploeg van coach Dick Lukkien was al zes wedstrijden zonder zege in de eredivisie en afgezakt naar de vijftiende plaats. Bovendien: de laatste vier duels met Heerenveen gingen verloren.

Ook voor de bezoekers uit Friesland was een zege welkom. De zeperd tegen Quick Boys in de KNVB-beker zit nog in het achterhoofd en afgelopen weekend nam Ajax drie punten mee uit het Abe Lenstra Stadion.

Zonder vertrouwen

Zo was het een duel tussen teams zonder veel vertrouwen en dat was te zien in de wat nerveuze eerste helft. Stije Resink zorgde namens de thuisploeg voor het eerste wapenfeit, maar Heerenveen-keeper Mickey van der Hart was alert.

Kijk hieronder naar de reacties van Heerenveen-coach Robin van Persue en FC Groningen-trainer Dick Lukkien: