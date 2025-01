Auto rijdt KFC-restaurant in Apeldoorn binnen

In Apeldoorn is een auto een KFC-restaurant binnengereden. De automobilist ging aan het eind van de middag met de wagen door een ruit van het pand heen en kwam tot stilstand in het fastfoodrestaurant.

Op foto's is te zien dat het raam eruit ligt en de pui fors beschadigd is geraakt. Er raakte niemand gewond, meldt Omroep Gelderland. De politie onderzoekt nog waarom de automobilist het pand inreed.

Na het incident sloot het drive-inrestaurant de deuren en de rest van de avond is de KFC dichtgebleven. De auto is uit de zaak weggesleept. Het gat waar de ruit zat is afgedicht met groene panelen.