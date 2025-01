Ghiotto rijdt in Calgary wereldrecord Van der Poel op 10.000 meter uit de boeken

Davide Ghiotto heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary het wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel uit de boeken gereden. De Italiaan reed op de snelle baan naar een tijd van 12.25,69. Dat is vijf seconden sneller dan Van der Poel was tijdens de Olympische Spelen van 2022 (12.30,74).

Met dat wereldrecord won hij ook de eerste en enige 10.000 meter van dit wereldbekerseizoen. De jonge Tsjech Metodej Jílek reed achter Ghiotto naar het zilver en kersvers Europees kampioen allround Sander Eitrem uit Noorwegen pakte het brons.

Beau Snellink kwam met 12.39,35 nog dicht bij het podium, maar strandde net op de vierde plaats.

Ghiotto bleef versnellen

Voorafgaand aan deze afstand werd al rekening gehouden met een mogelijk wereldrecord van Ghiotto. De Italiaan was vorig jaar in Inzell al 4 seconden sneller dan het vorige wereldrecord, maar die tijd werd niet erkend omdat er geen officials van de internationale schaatsbond waren en er ook geen dopingcontrole was.

De 31-jarige Ghiotto had zijn zinnen gezet op een wereldrecord, dat bleek al vanaf het begin. Hij pakte in de eerste vier kilometer in zijn rit tegen Eitrem al vijf seconden voorsprong op het wereldrecordschema. Ook de Noor Eitrem zat in het begin onder dat schema, maar hij hield het niet vol.

Bekijk hieronder de reactie van Ghiotto en een analyse van Ireen Wüst van het wereldrecord: