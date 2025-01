Dramatische finaledag Dutch Darts Masters: alle Nederlanders uitgeschakeld in kwartfinales

De Dutch Darts Masters gaat na de kwartfinales door zonder Nederlanders. Achtereenvolgens verloren Raymond van Barneveld, titelverdediger Michael van Gerwen, Kevin Doets en Jermaine Wattimena op de finaledag van het toernooi in Den Bosch.

In Brabant werd massaal uitgekeken naar de kraker in de kwartfinale tussen thuisfavoriet Van Gerwen en kersvers wereldkampioen Luke Littler. Op het iconische podium van Alexandra Palace was Littler begin januari nog met 7-3 in sets te sterk voor de Nederlander in de WK-finale.

Ook in Den Bosch begon Van Gerwen, die in de eerste ronde geen kind had aan Dirk van Duijvenbode (6-1), slecht aan de partij. De net 18 jaar geworden Littler kwam al snel op een 3-0 voorsprong in legs.