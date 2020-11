EU akkoord over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Deze derde ronde is vooral gericht tegen hooggeplaatste ambtenaren, instellingen en bedrijven die het regime van president Loekasjenko financieren.

Vorige week dreigde de EU al met nieuwe sancties na de dood van een 31-jarige demonstrant. "Dit is ons antwoord op de wreedheden en dit is onze steun aan de bevolking", stelt Borrell.

"Het is duidelijk dat er geen enkel positief signaal uit Wit-Rusland komt om met ons in welke dialoog dan ook te treden. Dus reageren we met de instrumenten die we hebben."