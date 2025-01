PSV grijpt na slap begin volle buit tegen NAC, maar overtuigt niet

PSV heeft in de eredivisie zijn eerste overwinning van 2025 gepakt. De Eindhovenaren overtuigden zaterdagavond niet tegen tegen NAC Breda, maar hielden de drie punten wel in eigen huis: 3-2.

De landskampioen beleefde een succesvol midweeks avontuur in de Champions League met de winst bij Rode Ster (2-3). De tweede helft in Belgrado, waar PSV de winst met hangen en wurgen over de streep trok, liet desondanks zien dat de Eindhovenaren nog op een flinterdun lijntje balanceren.

En dat bleek zaterdag ook wel in de openingsfase tegen NAC. Het wat verdoofd spelende PSV liet zich aftroeven door de club uit Breda, die binnen zes minuten de bal in het net had liggen. De goal van Sydney van Hooijdonk ging alleen niet door vanwege een overtreding van Feyenoord-huurling Leo Sauer op Olivier Boscagli. Maar de toon was gezet.

NAC speelde zonder ontzag en kwam na 26 minuten verdiend op voorsprong. Sauer maakte zijn 'fout' van de afgekeurde goal goed door uit de rebound te scoren.

Oud-coaches zien PSV schrikken

Onder toeziend oog van onder anderen oud-coaches Eric Gerets, Fred Rutten en Sef Vergoossen schrok PSV wakker na de achterstand. Luuk de Jong, tegen Rode Ster nog met twee goals belangrijk voor PSV, kopte net naast, maar na 35 minuten was het wel raak voor PSV door Guus Til.

De aanvallende middenvelder schoot diagonaal raak na een fraaie steekbal van Joey Veerman.