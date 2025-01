Politie geeft beelden vrij van roof Drents Museum

De explosie was vannacht rond 03.45 uur. Bij de inbraak zijn in elk geval de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden buitgemaakt. Het is mogelijk dat nog meer voorwerpen zijn gestolen. De helm van Cotofenesti is een Roemeense schat die is gemaakt van bijna zuiver goud. Ook de armbanden waren door Roemenië uitgeleend.

'Alsof De Nachtwacht gestolen is'

"Nederland zal al het mogelijke doen om de objecten terug te vinden en de daders op te sporen en te straffen", zegt minister Bruins van Cultuur. "Deze historische objecten zijn van grote betekenis voor Roemenië en zijn cultureel erfgoed."

Cultuurjournalist Claudia Marcu, die al meer dan twintig jaar in Nederland woont, vergelijkt de diefstal met hoe het voor Nederlanders zou zijn als De Nachtwacht wordt gestolen. "Je hebt geen idee wat de impact hiervan is op de Roemeense gemeenschap. Mensen zijn er kapot van."