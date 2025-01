Twee uur lang geen treinen rond Deventer door storing bij verkeersleiding

Van en naar het station van Deventer hebben vanavond ongeveer twee uur lang geen treinen gereden. Spoorbeheerder ProRail meldde dat er een storing was in het systeem van de treinverkeersleiding.

Vanwege de veiligheid werd het treinverkeer daarom stilgelegd. Reizigers werd geadviseerd om de reisplanner in de gaten te houden. Ondertussen zocht de spoorbeheerder naar een oplossing. Rond 20.45 uur meldde ProRail dat het was gelukt om de systemen van de verkeersleiding weer in de lucht te krijgen.

Daarop kon het treinverkeer worden opgestart. Het gaat volgens ProRail nog wel even duren voordat alles weer volgens de dienstregeling rijdt. De oorzaak van de storing is niet bekend.

Station Deventer is een belangrijk spoorknooppunt voor Oost-Nederland. Onder meer treinen tussen de Randstad en het oosten en tussen Arnhem en Zwolle komen erlangs.