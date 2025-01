Nederlander verongelukt in Düsseldorf, grote ravage op straat

In de Duitse stad Düsseldorf is bij een auto-ongeluk een Nederlander om het leven gekomen. Het gaat om een man van 60. Hij was de bestuurder van de verongelukte wagen. Vijf mensen raakten gewond: de drie Nederlandse inzittenden van de auto en twee mensen op straat.

Volgens de politie reed de bestuurder vanochtend met zijn BMW te hard een verkeersplein op. Hij verloor daar de controle over de auto, sloeg meerdere keren over de kop en kwam tot stilstand bij een bushalte. De bestuurder overleed ter plekke.

De auto is bij de crash volledig uit elkaar gerukt. Het motorblok en andere onderdelen liggen op straat, verspreid over zo'n honderd meter. Ook een lichtmast en verkeerslichten zijn omver getrokken. Van de auto is alleen de achterkant nog enigszins intact.