Gakpo met twee goals voor Liverpool in topvorm naar Eindhoven, Kluivert weer trefzeker

Na de openingsgoal van Dominik Szoboszlai verdubbelde Mohamed Salah bij de tweede paal de score voor Liverpool uit een indraaiende voorzet van Gakpo. Ryan Gravenberch stond met een pass aan de basis van de 3-0. Een inzet van Szoboszlai werd gered door keeper Christian Walton, maar Gakpo benutte op slag van rust de rebound.

In de tweede helft was Gakpo met het hoofd nog een keer trefzeker. Dat was zijn achtste competitiegoal van het seizoen, ook zijn achtste sinds november. De voorzet was van Trent Alexander-Arnold. Jacob Greaves zorgde in de slotminuut voor de eregoal van Ipwich en een 4-1 eindstand.

Kluivert wijst Bournemouth de weg

Justin Kluivert zette zijn goede vorm bij Bournemouth voort met de openingsgoal tegen Nottingham Forest. Hij mocht vanaf de middenlijn vrij opstomen en schoot van afstand in de hoek.