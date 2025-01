Gakpo in topvorm naar Eindhoven, Kluivert weer trefzeker, City verslaat Chelsea

Vanaf de bank zag Guardiola het met zorgelijke blik aan, maar de coach liet de 20-jarige verdediger staan en gaf Choesanov de kans zich terug in de wedstrijd te knokken.

Ook Marmoush was ongelukkig. De Egyptenaar scoorde weliswaar, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Beter had Marmoush de bal aan ploeggenoot Bernardo Silva kunnen laten die vlak naast hem stond en ook had kunnen scoren.

Linksback Josko Gvardiol was de gevaarlijkste aanvaller aan de zijde van City. Nadat de Kroaat twee kansen had gemist (over en naast) maakte hij in de 42ste minuut gelijk. Na rust liet Erling Haaland uit een counter een kans op de 2-1 liggen.