Tevreden Van Liere vijfde bij Jumping Amsterdam: 'Afgelopen week nog ziek'

Dressuuramazone Dinja van Liere is op Jumping Amsterdam als vijfde geëindigd in de kür op muziek voor de wereldbeker. De Zeeuwse kwam in de RAI met haar paard Hartsuijker tot een score van ruim 82 procent.

De winst was voor de in Nederland gevestigde Britse Charlotte Fry, die met Glamourdale de hoogste score behaalde: 89,840 procent.

De 34-jarige Van Liere eindigde vorig jaar met haar paard Hermès nog als vierde op de Olympische Spelen van Parijs. Door het resultaat in Amsterdam handhaafde Van Liere zich op de derde plaats in de wereldbekerstand. Er volgen nog drie wedstrijden in de WB-cyclus.

"Ik ben heel blij, zeker omdat ik afgelopen week ziek was en weinig kon rijden. Ik heb iedere minuut van mijn proef genoten", aldus de amazone.

De Nederlander Hans Peter Minderhoud eindigde met Glock's Taminiau als zevende met een score van 81,885 procent.

Bij Jumping Amsterdam was ook Wout-Jan van der Schans een aandachtig toeschouwer. Hij is de nieuwe bondscoach van de springruiters.