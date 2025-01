Leverkusen laat zege glippen tegen Leipzig, Bayern blijft wel winnen in Bundesliga

Bayer Leverkusen kwam op bezoek bij Leipzig, waar Xavi Simons in de basis stond, al in de eerste helft op een verdiende 2-0 voorsprong. Daarvoor was het veel dank verschuldigd aan sterspeler Florian Wirtz.

De eerste goal kwam tot stand na een schitterende dribbel van Wirtz, die in het strafschopgebied van Leipzig twee verdedigers uitspeelde en de bal vervolgens op de paal tikte. De rebound was een prooi voor Patrik Schick, die de openingstreffer maakte. Ook bij de tweede goal speelde Wirtz een grote rol: hij was de aangever, Aleix García de afmaker.

Zo leek Leverkusen, waar Jeremie Frimpong na 66 minuten inviel, af te stevenen op een zege. Via een treffer van David Raum en een eigen doelpunt van Edmond Tapsoba in de 85ste minuut werd het echter toch nog een gelijkspel.

Bayern wint, Dortmund speelt gelijk

Bayern München verloor midweeks ruim van Feyenoord, maar is in de eigen competitie onverstoorbaar doorgegaan met winnen. Op bezoek bij Freiburg boekte de koploper een 2-1 zege dankzij goals van Harry Kane en Kim Min-jae. Bij Freiburg viel voormalig FC Groningen- en PSV-speler Ritsu Doan positief op door een assist te geven.

Borussia Dortmund, dat deze week trainer Nuri Sahin op straat zette, wist in eigen huis niet te winnen van Werder Bremen (2-2). Dat was echter een acceptabel resultaat voor het publiek in het Westfalenstadion, want Dortmund speelde bijna zeventig minuten met een man minder na een rode kaart voor Nico Schlotterbeck.

Het kwam met tien man zelfs op een 2-0 voorsprong, maar wist die niet vast te houden. Werder Bremen kwam in de tweede helft langszij.