Handballers zijn uitgeschakeld op WK en grijpen naast historisch resultaat

De Nederlandse handballers zijn er niet in geslaagd om voor het eerst de kwartfinales van het WK te halen. Oranje speelde in het Kroatische Varazdin gelijk tegen Oostenrijk (37-37) en maakt daardoor geen kans meer op de laatste acht.

Voor Oranje was winst op Oostenrijk noodzakelijk om kans te houden op een plek in de kwartfinales. Daarbij was ook een zege van Qatar op Hongarije nodig om als tweede in de groep te eindigen. Maar het liep anders.

Zowel Oranje als Oostenrijk overleefde vorig jaar de groepsfase van het EK, maar werd daarna uitgeschakeld in de hoofdfase. De landen waren zaterdag in hun onderlinge confrontatie op het WK zeer aan elkaar gewaagd.

Oostenrijkse kolos

Nederland had in Varazdin veel te stellen met de Oostenrijkse kolos Tobias Wagner, die in het duel zeven keer scoorde. Ook Sebastian Frimmel was met zeven goals een plaag voor Oranje. Luc Steins was met zeven treffers weer de belangrijkste man bij Nederland.