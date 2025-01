Ziekenhuis werkt samen met Jehovah's getuigen en verbetert daardoor de zorg

Omdat het Amphia Ziekenhuis in Breda staat, spreekt Gerritse het meest met een afvaardiging van de geloofsgemeenschap in die stad. Dat gebeurt meerdere keren per jaar. Schiedammer Robert Platje heeft soms ook contact met het ziekenhuis als Jehovah's getuigen daar een hartoperatie moeten ondergaan.

"De samenwerking is buitengewoon goed, ze zijn erg benaderbaar en betrokken bij de patiënt", zegt hij. "We waarderen vooral de bereidheid om vast te houden aan de ethische norm dat de beslissing van een patiënt gerespecteerd moet worden."

Zorgverbetering

Nadat de nieuwe toepassing mogelijk werd ging Gerritse met de geloofsgemeenschap in overleg. "Wij verwelkomen de medische vooruitgang die ertoe leidt dat steeds meer artsen bloedbesparende technieken omarmen", zegt Platje daarover.

En ook de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, de beroepsvereniging voor hartchirurgen, is blij met de ontdekking. "Dit kan tot een zorgverbetering leiden voor meer patiënten", zegt bestuurslid Jerry Braun.

Bij bijvoorbeeld operaties aan de aorta of patiënten die voor een tweede keer worden geopereerd, is er vaak veel bloedverlies. "Daar zou dit kunnen helpen. Daarnaast is het verminderen van transfusies inderdaad altijd nuttig. Er moet wel nog meer onderzoek naar worden gedaan."

Respect

Gerritse is blij met de samenwerking met de Jehovah's getuigen. "Als ik nieuwe inzichten uit de medische wetenschap met ze deel, dan bespreken we daarna wat er binnen hun geloofsopvatting wel en niet mogelijk is bij behandelingen. Er is altijd heel prettig overleg, en iedereen in het Amphia Ziekenhuis heeft respect voor hun levensovertuiging."